В США "запаниковали" из-за испытаний "Авангарда" - Die Welt
08:30 29.12.2018 Источник: Известия
Испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставили нервничать американских военных, буквально вызвав «панику в США», пишет немецкая газета Die Welt.
По мнению автора статьи Герхарда Хегмана, успешный пуск ракеты «Авангард» стал подарком для россиян на Новый год. При этом военные эксперты в США и Европе «забили тревогу».
Хегман отмечает, что США до сих пор не располагают средствами, способными отразить удар подобного оружия и теперь Пентагон вынужден действовать под давлением и срочно искать способы создания системы ПВО, которая могла бы перехватить гиперзвуковые ракеты.
Военные США даже запустили программу Glide Breaker Program и объявили срочный тендер для предприятий оборонной промышленности.
«Они ждут идей о том, как может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы», — приводит выдержку из статьи RT.
По словам Хегмана, главной проблемой является не крайне высокая скорость и маневренность новых российских ракет, а сложность в их обнаружении и вычислении траектории полета, так как дальность американских радаров для этого недостаточна. Известия
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