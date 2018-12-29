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В США "запаниковали" из-за испытаний "Авангарда" - Die Welt

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08:30 29.12.2018 Источник: Известия

Испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставили нервничать американских военных, буквально вызвав «панику в США», пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению автора статьи Герхарда Хегмана, успешный пуск ракеты «Авангард» стал подарком для россиян на Новый год. При этом военные эксперты в США и Европе «забили тревогу».

Хегман отмечает, что США до сих пор не располагают средствами, способными отразить удар подобного оружия и теперь Пентагон вынужден действовать под давлением и срочно искать способы создания системы ПВО, которая могла бы перехватить гиперзвуковые ракеты.

Военные США даже запустили программу Glide Breaker Program и объявили срочный тендер для предприятий оборонной промышленности.

«Они ждут идей о том, как может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы», — приводит выдержку из статьи RT.

По словам Хегмана, главной проблемой является не крайне высокая скорость и маневренность новых российских ракет, а сложность в их обнаружении и вычислении траектории полета, так как дальность американских радаров для этого недостаточна.  Известия

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