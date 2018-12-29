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Несколько человек оказались в снежном плену после схода лавины в Хабаровском крае

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08:45 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек извлечены живыми из- под снежного завала в поселке Многовершинный на севере Хабаровского края, где сошли лавины. Об этом ТАСС сообщили в поселковой администрации. По ее данным, еще один человек обнаружен мертвым.

"Извлекли девять. Восемь живы, один погиб", - сказал представитель администрации. 

Позднее появилось сообщение, что еще один человек обнаружен под снегом живым.

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