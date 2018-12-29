Путин будет встречать Новый год дома
09:00 29.12.2018 Источник: РБК
Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год в кругу родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу «Россия 1».
Он рассказал, что у президента запланированы несколько рабочих совещаний и участие в предновогодних спортивных мероприятиях. «А сам Новый год — в кругу родных и близких», — рассказал Песков о планах Путина (цитата по «Интерфаксу»).
В 2017-м Путин также встречал Новый год дома. РБК
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