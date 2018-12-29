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Новости

Во Франции арестованы активисты, инсценировавшие казнь Макрона

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10:00 29.12.2018 Источник: Вести.Ru

Во Франции полиция задержала трех предполагаемых организаторов акции, которые отрубили голову манекену с лицом президента страны. Все произошло во время протестов "желтых жилетов" в городе Ангулем на юго-западе страны.

На одной из площадей разыграли сцену судебного процесса над Эммануэлем Макроном, и вынесли ему смертный приговор. Который тут же привели в исполнение — манекену отрубили голову, а потом сожгли его.  Вести.Ru

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