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Новости

Спикер Госдумы ответил на требования Меркель и Макрона

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09:30 29.12.2018 Источник: REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского Союза о соблюдении этого принципа. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Комментируя требование Меркель и Макрона об освобождении Россией украинских моряков, Володин призвал лидеров этих двух европейских стран не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела, принятой консенсусом всех стран-участниц, и в том числе Франции и Германии (воздержалась), на 136-й ассамблее Межпарламентского Союза в апреле 2017 года.

Отвечая на обеспокоенность Меркель и Макрона ситуацией с правами человека в Крыму, Володин обратил их внимание на то, что им «следовало бы разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран».

"В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это», — сказал спикер Госдумы.

Высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму нужно было до референдума 2014 года, когда власти Украины запрещали там обучение детей на родном языке, указал Володин.  ИА REGNUM

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