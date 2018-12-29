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Заблокированный в штольне в Хабаровском крае человек подает сигналы - МЧС

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10:30 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник золотодобывающего предприятия, который оказался заблокированным в штольне у поселка Многовершинный на севере Хабаровского края после схода лавины, подает поисковикам сигналы фонарем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее МЧС России по Хабаровскому краю сообщало, что всего под снегом после схода лавины у поселка Многовершинный оказались 10 человек, еще один оказался заблокированным в самой штольне.

"Его (заблокированного сотрудника предприятия) местонахождение сейчас известно поисковым группам, мужчина подает сигнал фонарем, ведутся работы по расчистке выхода из бытовки для его освобождения", - говорится в распространенном сообщении.

Всего в ходе поисково-спасательных работ непосредственно под снежными массами были найдены и извлечены девять человек. Из них один человек был обнаружен без признаков жизни, еще один пострадавший от полученных травм скончался в медпункте предприятия.

В сообщении отмечается, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь врачами районной больницы поселка Многовершинный.

Как сообщалось ранее, в районе поселка Многовершинный у штольни золотодобывающего предприятия "Многовершинное" сошло три лавины. Во время одной снегом завалило компрессорную станцию золотодобывающего предприятия, во время второй - спасательную группу, которая направилась на помощь сотруднику станции, в результате третьей снег преградил подходы к людям.

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