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США могут оставить курдам оружие перед уходом из Сирии - Reuters

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11:00 29.12.2018 Источник: РБК

Американское командование, планирующее порядок вывода войск из Сирии, готовит рекомендации для Белого дома, согласно которым сирийские курды смогут получить вооружение сил США. Об этом сообщили Reuters четыре неназванных американских чиновника. Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах.

По словам других трех собеседников, намерение оставить оружие курдам является частью плана по выводу американского контингента из Сирии. Они утверждают, что переговоры в Пентагоне по этому вопросу находятся на ранней стадии, окончательное решение по обеспечению курдов оружием пока не принято. Источники отмечают, что план действий будет представлен президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни.  РБК

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