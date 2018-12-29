США могут оставить курдам оружие перед уходом из Сирии - Reuters
11:00 29.12.2018 Источник: РБК
Американское командование, планирующее порядок вывода войск из Сирии, готовит рекомендации для Белого дома, согласно которым сирийские курды смогут получить вооружение сил США. Об этом сообщили Reuters четыре неназванных американских чиновника. Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах.
По словам других трех собеседников, намерение оставить оружие курдам является частью плана по выводу американского контингента из Сирии. Они утверждают, что переговоры в Пентагоне по этому вопросу находятся на ранней стадии, окончательное решение по обеспечению курдов оружием пока не принято. Источники отмечают, что план действий будет представлен президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни. РБК
Новости
- 11:30 29.12.2018
- РФ и США исследуют возможность изолировать экипаж на МКС
- 10:30 29.12.2018
- Заблокированный в штольне в Хабаровском крае человек подает сигналы - МЧС
- 10:00 29.12.2018
- Во Франции арестованы активисты, инсценировавшие казнь Макрона
- 09:30 29.12.2018
- Спикер Госдумы ответил на требования Меркель и Макрона
- 09:00 29.12.2018
- Путин будет встречать Новый год дома
- 08:45 29.12.2018
- Несколько человек оказались в снежном плену после схода лавины в Хабаровском крае
- 08:30 29.12.2018
- В США "запаниковали" из-за испытаний "Авангарда" - Die Welt
- 22:15 28.12.2018
- Синод РПЦ решил создать экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии
- 21:45 28.12.2018
- Украинские пограничники: Ограничение на въезд мужчин их РФ остается в силе
- 21:24 28.12.2018
- У Египетских пирамид взорвали автобус с туристами из Вьетнама
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать