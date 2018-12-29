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Новости

РФ и США исследуют возможность изолировать экипаж на МКС

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11:30 29.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия и США изучают возможность изолировать экипаж на МКС. Это часть планируемого эксперимента для имитации полёта в дальний космос, сообщил журналистам директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук Олег Орлов.

Как напоминает РИА Новости, эта организация давно проводит аналогичные испытания на Земле. Сейчас идёт серия исследований SIRIUS. Короткий этап, во время которого людей заперли для имитации полёта на Луну и обратно на 17 дней, прошёл в 2017 году. Будущей весной начнётся четырёхмесячное исследование. Ззапланированы также восьмимесячный и три этапа по году. Рассматривается возможность провести эксперимент продолжительностью дольше года.

На каждом этапе задействован смешанный как по национальному, так и по гендерному составу экипаж.  Говорит Москва

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