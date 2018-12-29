Суд направил на принудительное лечение подростка, напавшего на учеников в школе в Улан-Удэ
12:00 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подросток, напавший на учеников и учителя в школе № 5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, отправлен судом на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.
"По делу вынесено постановление в порядке главы 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ, о применении принудительных мер медицинского характера", - отметили в суде.
ЧП в школе в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ произошло 19 января. Вооруженный топором 15-летний ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе № 5, после чего поджег учебное помещение при помощи бутылок с зажигательной смесью и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая педагога и самого нападавшего, который был задержан и помещен под стражу. В начале декабря 2018 года в Следственном комитете РФ сообщали, что обвиняемый признан невменяемым.
Действия подростка следствие квалифицировало по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества", "Угроза убийством". Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СК РФ.
У нападавшего, по версии следствия, были двое соучастников, подростки 14 и 15 лет. В настоящее время они, их законные представители и защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
Пострадавшая во время происшествия учительница русского языка и литературы прошла реабилитацию и с 1 сентября 2018 года вышла на работу. Класс, на который произошло нападение, после ЧП месяц провел в реабилитационном центре "Светлый", с детьми занимались психологи. Больше всех пострадали две школьницы, одной из них врачи сделали несколько операций по восстановлению пальцев, она вернулась к учебе в том же классе. Другая девочка, получившая травму головы, продолжает лечение, ее перевели в школу для детей- инвалидов, где есть возможность обучаться на дому.
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