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Каждый третий немец желает досрочного ухода Меркель с поста канцлера ФРГ - опрос

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12:30 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый третий гражданин ФРГ хотел бы, чтобы канцлер Ангела Меркель ушла с поста главы правительства до окончания полномочий нынешнего созыва Бундестага. Об этом свидетельствуют представленные в субботу результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства ДПА.

По данным исследования, 38% респондентов высказались за уход Меркель до 2021 года. Против выступили 43% участников опроса. Еще 18% затруднились ответить на соответствующий вопрос. Прежде всего, за досрочный уход Меркель высказались сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (78%).

В опросе принимали участие 2035 человек. Он проводился с 18 по 20 декабря.

Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза (ХДС), которые прошли 7 декабря, но заявила, что намерена доработать канцлером весь легислатурный период - до 2021 года. Новым лидером ХДС была избрана Аннегрет Крамп- Карренбауэр.

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