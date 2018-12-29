2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

13:00 Источник: Известия

Наступающий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с феноменом эль-Ниньо, который активно развивается в последние полтора-два месяца.

Температура воды в восточных акваториях экваториальной части Тихого океана повышается. То же самое происходит в центральных экваториальных водах, приводит разъяснения Вильфанда агентство городских новостей «Москва». Это с большой вероятностью может привести к потеплению.

2018 год также вошел в число самых теплых в истории наблюдений, сообщает «Газета.Ру». Известия