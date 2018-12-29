Граждане РФ с 1 января начнут платить пошлину с покупок из-за рубежа дороже 500 евро

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года будет снижен с 1000 евро до 500 евро, с 2020 года порог опустится до 200 евро. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия.

Минфин РФ не исключает, что снижение порога беспошлинного ввоза в РФ может проходить и более интенсивными темпами, однако пока конкретных обсуждений этого вопроса в ведомстве не ведется.

Снижение порога беспошлинного ввоза означает, что теперь покупателю из России нужно будет платить таможенные сборы с покупки или посылки с товарным вложением, доставленной из-за границы, общая стоимость которой превышает 500 евро. Стоимость покупок суммируется в течение месяца, а вес беспошлинного товара за тот же период не должен превышать 31 кг.

Решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагает два этапа: сокращение порога до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за посылку с 1 января 2020 года. При этом с 2020 года ставка пошлины снижается с 30% до 15%.