Речь об объединении РФ и Белоруссии в одно государство не идет - Песков
14:00 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле вновь заверили, что речь об объединении России и Белоруссии в одно государство не идет. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении [Белоруссии к России в одно государство]", - отметил он. По словам Пескова, речь идет о "движении навстречу друг другу".
Представитель Кремля отметил также, что на встрече президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко - обсуждаются среди прочих вопросы, связанные с потерями Минска от налогового маневра РФ. Он заверил, что эта тематика и проблематика дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства - параллельные вопросы, они "не завязаны" друг на друга.
По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров двух лидеров, который позволит совершить "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений". "Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, - подчеркнул он. - Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон".
Песков уточнил, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко пресс-конференции не планируется. Однако он пообещал проинформировать СМИ о результатах переговоров "в случае необходимости".
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