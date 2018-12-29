Медведев запретил импорт в РФ ряда украинских товаров

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФсообщил о введении запрета на ввоз в страну ряда товаров из Украины.

Россия ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и целого ряда других товаров. Перечень из более чем 50 видов продукции содержится в соответствующем постановлении кабмина, опубликованном на официальном сайте правительства.