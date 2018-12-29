Возбуждено дело о незаконной охоте, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области
15:00 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты на медведя, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания, которые после их рассмотрения возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). Данное уголовное дело по требованию прокуратуры в настоящее время расследуется следственным отделом МО МВД России "Тулунский". Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко", - сообщили в Генпрокуратуре.
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