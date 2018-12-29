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Российские власти согласовали с WADA детали передачи данных московской лаборатории

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15:30 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти согласовали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) детали передачи данных проверки проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в московской лаборатории. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования. В рабочем режиме технические детали согласованы со Следственным комитетом России", - сказал Колобков.

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