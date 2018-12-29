Курс евро на Московской бирже достиг 80 руб.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже на 0,41% и достиг уровня в 80 руб. за единицу европейской валюты.

В последний раз евро находился на отметке в 80 руб. 14 сентября этого года.

Курс доллара к рублю, в свою очередь, поднялся на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 69,68 руб. по состоянию на 15:40 мск.