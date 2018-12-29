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Импорт украинских товаров, попавших под запрет за 2018 год, оценили в $510 млн

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16:30 29.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Импорт попавших под запрет украинских товаров за 2018 год оценили в $510 млн. Такие данные приводит пресс-служба Минэкономразвития России.

Там уточнили, что введённые сегодня ограничения коснутся примерно 10% импорта товаров, произведённых на Украине или поставляемых через её территорию.  Говорит Москва

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