Импорт украинских товаров, попавших под запрет за 2018 год, оценили в $510 млн

16:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Импорт попавших под запрет украинских товаров за 2018 год оценили в $510 млн. Такие данные приводит пресс-служба Минэкономразвития России.

Там уточнили, что введённые сегодня ограничения коснутся примерно 10% импорта товаров, произведённых на Украине или поставляемых через её территорию. Говорит Москва