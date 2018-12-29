Минздрав РФ разработает предложения по декриминализации некоторых врачебных ошибок

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России начал разработку предложений о смягчении ответственности медицинского персонала при работе с сильнодействующими обезболивающими препаратами. Соответствующее уведомление размещено на портале нормативно-правовых проектов regulation.gov.ru

В описании уведомления сказано, что речь идет о проблеме "декриминализации деяний лиц, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности".