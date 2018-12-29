Первая группа американских войск покинула Сирию после решения Трампа - СМИ
17:30 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая группа американских военнослужащих покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны. Об этом сообщает в субботу Анатолийское агентство.
По его данным, не менее 50 военных 28 декабря покинули склад с оружием и боеприпасами в провинции Хасека. Отмечается, что они отправились на бронированных автомашинах в сторону Ирака.
19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней. При этом пресс-секретарь Минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".
Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.
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