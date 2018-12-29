0
0
34
Новости

Первая группа американских войск покинула Сирию после решения Трампа - СМИ

Добавить в избранное

17:30 29.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая группа американских военнослужащих покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны. Об этом сообщает в субботу Анатолийское агентство.

По его данным, не менее 50 военных 28 декабря покинули склад с оружием и боеприпасами в провинции Хасека. Отмечается, что они отправились на бронированных автомашинах в сторону Ирака.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней. При этом пресс-секретарь Минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:00 29.12.2018
Минздрав РФ разработает предложения по декриминализации некоторых врачебных ошибок
0
86
16:30 29.12.2018
Импорт украинских товаров, попавших под запрет за 2018 год, оценили в $510 млн
0
125
16:00 29.12.2018
Курс евро на Московской бирже достиг 80 руб.
0
178
15:30 29.12.2018
Российские власти согласовали с WADA детали передачи данных московской лаборатории
0
213
15:00 29.12.2018
Возбуждено дело о незаконной охоте, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области
0
225
14:30 29.12.2018
Медведев запретил импорт в РФ ряда украинских товаров
0
256
14:00 29.12.2018
Речь об объединении РФ и Белоруссии в одно государство не идет - Песков
0
270
13:30 29.12.2018
Граждане РФ с 1 января начнут платить пошлину с покупок из-за рубежа дороже 500 евро
0
290
13:00 29.12.2018
2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
0
343
12:30 29.12.2018
Каждый третий немец желает досрочного ухода Меркель с поста канцлера ФРГ - опрос
0
323

Возврат к списку