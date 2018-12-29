Россиян поздравили с наступающим Новым годом из космоса [+ВИДЕО]

18:00 Источник: НГ-Online

Россиян поздравили с наступающим Новым годом с околоземной орбиты. Находящийся на МКС российский космонавтпризвал беречь мир и поздравил всех с предстоящим праздником: "Давайте беречь этот мир, все, что в нем есть, и наслаждаться каждой его минутой, ведь мечты сбываются, с Новым годом!".

Он также сообщил, что космонавты встретят 2019 год пятнадцать раз (МКС делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут).



