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Россиян поздравили с наступающим Новым годом из космоса [+ВИДЕО]

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18:00 29.12.2018 Источник: НГ-Online

Россиян поздравили с наступающим Новым годом с околоземной орбиты. Находящийся на МКС российский космонавт Олег Кононенко призвал беречь мир и поздравил всех с предстоящим праздником: "Давайте беречь этот мир, все, что в нем есть, и наслаждаться каждой его минутой, ведь мечты сбываются, с Новым годом!".

Он также сообщил, что космонавты встретят 2019 год пятнадцать раз (МКС делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут).

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