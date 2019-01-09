0
0
141
Новости

Всемирный банк дал свой прогноз цен на нефть в 2019 году

Добавить в избранное

00:30 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2019 году до $67 за баррель, говорится в опубликованном во вторник январском докладе ВБ "Перспективы мировой экономики". В этом году документ носит название "Потемневший небосклон".

"Ожидается, что цены на нефть в среднем составят $67 за баррель в 2019 и 2020 гг., что на $2 за баррель ниже июньских прогнозов. Однако неопределенность прогнозов высока", - сказано в докладе.

В ВБ поясняют, что имеется ввиду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и западно- техасской нефти WTI.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

01:14 09.01.2019
Делегация США едет в Турцию, чтобы "выразить опасения" по поводу покупки С-400
0
122
01:11 09.01.2019
МИД Ирана: Европа ответственна за укрывание террористов
0
121
01:08 09.01.2019
Бразилия отправила ООН уведомление о выходе из Глобального договора о миграции
0
119
01:06 09.01.2019
Умерла старейшая жительница США
0
123
00:50 09.01.2019
Подрыв доверия и усиление санкций пророчит Всемирный банк целому ряду стран
0
112
18:00 29.12.2018
Россиян поздравили с наступающим Новым годом из космоса [+ВИДЕО]
0
7231
17:30 29.12.2018
Первая группа американских войск покинула Сирию после решения Трампа - СМИ
0
7109
17:00 29.12.2018
Минздрав РФ разработает предложения по декриминализации некоторых врачебных ошибок
0
6916
16:30 29.12.2018
Импорт украинских товаров, попавших под запрет за 2018 год, оценили в $510 млн
0
7208
16:00 29.12.2018
Курс евро на Московской бирже достиг 80 руб.
0
7026

Возврат к списку