Всемирный банк дал свой прогноз цен на нефть в 2019 году
00:30 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2019 году до $67 за баррель, говорится в опубликованном во вторник январском докладе ВБ "Перспективы мировой экономики". В этом году документ носит название "Потемневший небосклон".
"Ожидается, что цены на нефть в среднем составят $67 за баррель в 2019 и 2020 гг., что на $2 за баррель ниже июньских прогнозов. Однако неопределенность прогнозов высока", - сказано в докладе.
В ВБ поясняют, что имеется ввиду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и западно- техасской нефти WTI.
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