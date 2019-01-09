Всемирный банк дал свой прогноз цен на нефть в 2019 году

00:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2019 году до $67 за баррель, говорится в опубликованном во вторник январском докладе ВБ "Перспективы мировой экономики". В этом году документ носит название "Потемневший небосклон".

"Ожидается, что цены на нефть в среднем составят $67 за баррель в 2019 и 2020 гг., что на $2 за баррель ниже июньских прогнозов. Однако неопределенность прогнозов высока", - сказано в докладе.

В ВБ поясняют, что имеется ввиду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и западно- техасской нефти WTI.