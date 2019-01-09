Подрыв доверия и усиление санкций пророчит Всемирный банк целому ряду стран

00:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону, говорится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики". В этом году документ носит название "Потемневший небосклон".

"Замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Беларуси, Турции и Украине вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону", - перечисляет ВБ риски развития экономик стран Европы и Центральной Азии.