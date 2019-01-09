0
0
123
Новости

Умерла старейшая жительница США

Добавить в избранное

01:06 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старейшая жительница США Лесли Браун скончалась во вторник в возрасте 114 лет в американском городе Кливленд-Хайтс (штат Огайо). Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее семью.

Браун родилась в 1904 году в штате Джорджия и выросла на ферме. Всего в семье было 11 детей. В последние годы женщина жила в доме одной из трех дочерей, у нее также было два сына. Супруг Браун скончался в 1991 году.

Родственники полагали, что причина ее долгожительства - частое употребление в пищу популярного в США батата, именуемого также "сладким картофелем".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

01:14 09.01.2019
Делегация США едет в Турцию, чтобы "выразить опасения" по поводу покупки С-400
0
122
01:11 09.01.2019
МИД Ирана: Европа ответственна за укрывание террористов
0
121
01:08 09.01.2019
Бразилия отправила ООН уведомление о выходе из Глобального договора о миграции
0
119
00:50 09.01.2019
Подрыв доверия и усиление санкций пророчит Всемирный банк целому ряду стран
0
112
00:30 09.01.2019
Всемирный банк дал свой прогноз цен на нефть в 2019 году
0
140
18:00 29.12.2018
Россиян поздравили с наступающим Новым годом из космоса [+ВИДЕО]
0
7231
17:30 29.12.2018
Первая группа американских войск покинула Сирию после решения Трампа - СМИ
0
7109
17:00 29.12.2018
Минздрав РФ разработает предложения по декриминализации некоторых врачебных ошибок
0
6916
16:30 29.12.2018
Импорт украинских товаров, попавших под запрет за 2018 год, оценили в $510 млн
0
7208
16:00 29.12.2018
Курс евро на Московской бирже достиг 80 руб.
0
7026

Возврат к списку