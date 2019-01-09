Умерла старейшая жительница США

01:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старейшая жительница США Лесли Браун скончалась во вторник в возрасте 114 лет в американском городе Кливленд-Хайтс (штат Огайо). Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее семью.

Браун родилась в 1904 году в штате Джорджия и выросла на ферме. Всего в семье было 11 детей. В последние годы женщина жила в доме одной из трех дочерей, у нее также было два сына. Супруг Браун скончался в 1991 году.

Родственники полагали, что причина ее долгожительства - частое употребление в пищу популярного в США батата, именуемого также "сладким картофелем".