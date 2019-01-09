Бразилия отправила ООН уведомление о выходе из Глобального договора о миграции

01:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Бразилии официально уведомило ООН о выходе из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом сообщила во вторник газета "Эстаду ди Сан-Паулу" со ссылкой на собственные источники во всемирной организации.

По информации издания, в ООН решение южноамериканской республики восприняли с беспокойством. Представители всемирной организации расценивают произошедшее как знак того, что новые бразильские власти готовы кардинально пересмотреть не только свои отношения с ней, но и участие в многосторонних соглашениях. Источники "Эстаду ди Сан-Паулу" отметили скорость действий бразильского правительства - уведомление о выходе из договора о миграции направлено через восемь дней после формирования нового кабмина.