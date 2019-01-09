МИД Ирана: Европа ответственна за укрывание террористов
01:11 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны укрывают на своей территории представителей террористических группировок. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в "Твиттере".
"Европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают у себя [представителей иранской зарубежной оппозиционной группировки] "Моджахеддин-э халк" ("Организация моджахедов иранского народа"), убившей 12 тысяч иранцев и поддерживавшей преступления Саддама [Хусейна] против иракских курдов, а также других террористов, организовывавших убийства невинных иранцев из Европы. Обвинения в адрес Ирана не снимают с Европы ответственности за укрывательство террористов", - говорится в сообщении Зарифа.
Новости
- 01:14 09.01.2019
- Делегация США едет в Турцию, чтобы "выразить опасения" по поводу покупки С-400
- 01:08 09.01.2019
- Бразилия отправила ООН уведомление о выходе из Глобального договора о миграции
- 01:06 09.01.2019
- Умерла старейшая жительница США
- 00:50 09.01.2019
- Подрыв доверия и усиление санкций пророчит Всемирный банк целому ряду стран
- 00:30 09.01.2019
- Всемирный банк дал свой прогноз цен на нефть в 2019 году
- 18:00 29.12.2018
- Россиян поздравили с наступающим Новым годом из космоса [+ВИДЕО]
- 17:30 29.12.2018
- Первая группа американских войск покинула Сирию после решения Трампа - СМИ
- 17:00 29.12.2018
- Минздрав РФ разработает предложения по декриминализации некоторых врачебных ошибок
- 16:30 29.12.2018
- Импорт украинских товаров, попавших под запрет за 2018 год, оценили в $510 млн
- 16:00 29.12.2018
- Курс евро на Московской бирже достиг 80 руб.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать