МИД Ирана: Европа ответственна за укрывание террористов

01:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны укрывают на своей территории представителей террористических группировок. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в "Твиттере".

"Европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают у себя [представителей иранской зарубежной оппозиционной группировки] "Моджахеддин-э халк" ("Организация моджахедов иранского народа"), убившей 12 тысяч иранцев и поддерживавшей преступления Саддама [Хусейна] против иракских курдов, а также других террористов, организовывавших убийства невинных иранцев из Европы. Обвинения в адрес Ирана не снимают с Европы ответственности за укрывательство террористов", - говорится в сообщении Зарифа.