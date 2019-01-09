Делегация США едет в Турцию, чтобы "выразить опасения" по поводу покупки С-400
01:14 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция готова выслушать опасения США касательно закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, американская делегация приедет в страну в ближайшие недели. Об этом заявил во вторник руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.
"Мы постоянно слышим о возможных проблемах и угрозах для американских истребителей F-35 в свете размещения С-400, но мы всегда информировали наших партнеров о тех мерах, которые мы предпринимаем. И несмотря на то, что уже более года поступают те или иные опасения, никогда раньше к нам не приезжала группа экспертов, которая бы разъяснила все возможные технические риски. Мы несколько раз предлагали им приехать и изложить их доводы, а теперь после всего они заявили, что в ближайшие недели направят к нам команду специалистов", - приводит его слова газета "Хюрриет дейли ньюс".
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