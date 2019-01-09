В Москве 9 января температура воздуха будет ниже климатической нормы

08:11

Сегодня синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится гребнем североказахстанского антициклона. Это значит, что вероятность осадков ожидается минимальная, облака немного поредеют, а "васильевские" морозы сохранятся при температуре на 3-4 градуса ниже климатической нормы.



