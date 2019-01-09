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Новости

В Москве 9 января температура воздуха будет ниже климатической нормы

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08:11 09.01.2019

Сегодня синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится гребнем североказахстанского антициклона. Это значит, что вероятность осадков ожидается минимальная, облака немного поредеют, а "васильевские" морозы сохранятся при температуре на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в городе -9…-11°, по области -8…-13°. Ветер южный 1-6 м/с. Относительная влажность 80-85%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм рт. ст., - сообщают Метеовести.

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