В США задержан гражданин РФ по обвинению в попытке экспорта военных технологий
08:17 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство РФ в США окажет всю необходимую консульскую помощь задержанному на острове Сайпан (Северные Марианские острова) по запросу ФБР россиянину Дмитрию Макаренко. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в среду в социальной сети "Вконтакте".
"По имеющейся в посольстве информации, россиянин содержится в тюрьме Гонолулу в штате Гавайи, где ожидает этапирования в Майами (штат Флорида), где состоится судебное заседание по его делу. В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем Макаренко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав", - говорится в заявлении.
"Посольство продолжает внимательно отслеживать ситуацию с арестом российского гражданина Макаренко, задержанного сотрудниками ФБР на острове Сайпан, Северные Марианские острова, по обвинению в попытке экспорта военной техники и отмывании денег", - подчеркивает диппредставительство.
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