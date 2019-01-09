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Америка еще прошлым летом испытала гиперзвуковые снаряды - СМИ

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08:40 09.01.2019 Источник: Газета.Ru

ВМС США провели испытания гиперзвуковых снарядов на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на источники.

По данным издания, USS Dewey выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия. Как отмечается, гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки, - пишет Газета.ru

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