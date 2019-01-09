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Новости

Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

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09:00 09.01.2019 Источник: РОСБАЛТ

Вступило в силу расширение тарифного коридора в ОСАГО. Указание Центробанка было опубликовано ранее.

Тарифный коридор ОСАГО расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной Центробанком. Таким образом, действовавшие ранее ценовые рамки в пределах 3,432-4,118 тыс. рублей расширились до 2,746-4,942 тыс.

Изменилась и матрица расчета коэффициента «возраст-стаж» (КВС). Теперь число ступеней увеличилось до 58. Также изменилась система присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ), основанного на страховой истории водителя. Согласно указанию Банка России, КБМ будет присваиваться водителю раз в год — 1 апреля. Если по состоянию на 1 апреля 2019 года у автолюбителя окажется несколько рассчитанных КБМ, то присвоен будет самый низкий из имеющихся. Росбалт

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