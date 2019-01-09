Лаос передал РФ 30 танков Т-34

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ. Техника будет использоваться при проведении Парадов Победы, съемках фильмов и в качестве музейных экспонатов.

«Министерством обороны Лаосской Народно-Демократической Республики, в рамках военно-технического сотрудничества, военному ведомству Российской Федерации были переданы 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса»,— говорится в сообщении. Коммерсантъ