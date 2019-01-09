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Новости

Лаос передал РФ 30 танков Т-34

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09:05 09.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ. Техника будет использоваться при проведении Парадов Победы, съемках фильмов и в качестве музейных экспонатов.

«Министерством обороны Лаосской Народно-Демократической Республики, в рамках военно-технического сотрудничества, военному ведомству Российской Федерации были переданы 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса»,— говорится в сообщении. Коммерсантъ

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