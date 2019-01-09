Япония рассчитывает, что США окажут ей поддержку при заключении мирного договора с Россией

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией, заявил специальный советник главы японского правительства Кацуюки Каваи.

«Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая»,— приводит его слова агентство Kyodo (цитата по ТАСС). Господин Каваи добавил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно настроен по поводу заключения мирного договора с Россией. Коммерсантъ