Полицейский убит в подмосковном Подольске, подозреваемого разыскивают - источник

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник полиции убит в ходе конфликта в подмосковном Подольске, полиция Москвы и области ведет розыск подозреваемого. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Алексей Исаев, сотрудник полиции по Тверской области. В момент гибели он не был при исполнении служебных обязанностей. Личный состав московской и подмосковной полиции ведет розыск подозреваемого", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить обстоятельства гибели полицейского.

Другой источник в правоохранительных органах отметил, что по факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело. "Оно расследуется по ч. 4. ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего"), - сказал он.