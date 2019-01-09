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Парламент ограничил полномочия правительства Британии при Brexit без сделки

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10:20 09.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Британский парламент принял поправки, которые ограничивают финансовые полномочия правительства в случае, если страна покинет ЕС без сделки, сообщает AP. Закон запрещает правительству направлять средства на подготовку к «Брекситу» без одобрения парламента.

Как отмечает газета Daily Telegraph, на деле изменения в Законе о финансах не должны помешать правительству ни собирать ключевые налоги, ни пересматривать их ставки. Поправки лишь создадут для премьер-министра Терезы Мэй лишние процессуальные сложности. Коммерсантъ

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