Парламент ограничил полномочия правительства Британии при Brexit без сделки
10:20 09.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Британский парламент принял поправки, которые ограничивают финансовые полномочия правительства в случае, если страна покинет ЕС без сделки, сообщает AP. Закон запрещает правительству направлять средства на подготовку к «Брекситу» без одобрения парламента.
Как отмечает газета Daily Telegraph, на деле изменения в Законе о финансах не должны помешать правительству ни собирать ключевые налоги, ни пересматривать их ставки. Поправки лишь создадут для премьер-министра Терезы Мэй лишние процессуальные сложности. Коммерсантъ
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