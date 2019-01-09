Трамп готов заключить торговое перемирие с Китаем - Bloomberg

10:05 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени заключить торговую сделку с Китаем. Это требуется для нормализации обстановки на американских рынках, сообщают источники Bloomberg.

По их словам, ряд ключевых экономических советников Трампа проводят кампанию за быстрое разрешение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Bloomberg уточняет, что индекс S&P 500 упал примерно на 8% с тех пор, как Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на декабрьском саммите G20 в Аргентине договорились отложить до марта 2019 года введение новых обоюдных торговых тарифов. РБК