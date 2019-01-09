Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины
10:32 09.01.2019 Источник: РБК
Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении патриарху Киевскому Филарету (Михаилу Денисенко) звания Герой Украины с вручением ордена Державы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы украинского государства.
«Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание Герой Украины», — написал Порошенко на своей официальной странице в Facebook.
РПЦ считает Филарета раскольником. РБК
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