Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины

10:32 Источник: РБК

Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении патриарху Киевскому Филарету (Михаилу Денисенко) звания Герой Украины с вручением ордена Державы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы украинского государства.

«Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание Герой Украины», — написал Порошенко на своей официальной странице в Facebook.

РПЦ считает Филарета раскольником. РБК