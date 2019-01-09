Украинские власти заявили о пропаже икон в Киево-Печерской лавре

10:00 Источник: РБК

Правоохранительные органы Украины ведут уголовное расследование о пропаже икон из Киево-Печерской лавры, которую арендует Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом сообщается со ссылкой на телеканал «Прямой», в эфире которого выступил министр культуры Украины Евгений Нищук.

​«Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре», — заявил министр. «С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более ранее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы», — добавил Нищук.

Ранее, 3 января,​ украинское издание «Вести» со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента Петра Порошенко поручила руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в суды по прекращению аренды общинами УПЦ.

20 декабря украинский парламент принял закон о лишении УПЦ МП своего названия. РБК