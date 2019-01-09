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Новости

Трамп не стал вводить в США режим чрезвычайного положения

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11:00 09.01.2019 Источник: REGNUM

Американский президент Дональд Трамп в ходе своего обращения к нации не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения в связи с бюджетным кризисом, а обвинил в развитии кризисной ситуации демократов, препятствующих выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.

По словам главы Белого дома, строительство барьера спасло бы огромное количество жизней американцев, в том числе за счет остановки потока наркотиков через южную границу США. Трамп добавил, что ежегодно в Соединенных Штатах от наркотиков гибнет больше людей, чем за все годы войны во Вьетнаме.

Также президент США подчеркнул, что указанный барьер на границе с Мексикой должен окупиться очень быстро — за счет экономии средств на задержание, содержание и судебные процессы над иммигрантами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для строительства стены на американо-мексиканской границе будет использована сталь, а не бетон.  ИА REGNUM

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