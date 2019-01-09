Россия сохранила место в Индексе паспортов мира
11:05 09.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия сохранила 48-е место в Индексе паспортов мира по версии швейцарской H&P.
Граждане нашей страны могут посещать без виз 119 государств. На первом месте в рейтинге оказалась Япония — у нее безвизовый режим со 190 странами. На втором месте Сингапур и Южная Корея — по 189 стран. На третьем — Германия и Франция (188 стран). Эхо Москвы
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