Россия сохранила место в Индексе паспортов мира

11:05 Источник: Эхо Москвы

Россия сохранила 48-е место в Индексе паспортов мира по версии швейцарской H&P.

Граждане нашей страны могут посещать без виз 119 государств. На первом месте в рейтинге оказалась Япония — у нее безвизовый режим со 190 странами. На втором месте Сингапур и Южная Корея — по 189 стран. На третьем — Германия и Франция (188 стран). Эхо Москвы