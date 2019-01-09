Новую меру пресечения в России применили уже к 700 подследственным

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила об активном применении новой меры пресечения - запрете определенных действий, которую ввели в УПК в прошлом году.

"С момента вступления закона в силу в уголовно- исполнительные инспекции поступило 746 судебных решений об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН. В декабре она применялась в отношении 472 подследственных.

Введенная в апреле прошлого года новая мера пресечения, как еще одна альтернатива заключению под стражу, предусматривает упрощенные условия по сравнению с домашним арестом при том же уровне контроля со стороны уголовно- исполнительных инспекций ФСИН. В отношении таких подследственных могут применяться те же аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля (электронный браслет, стационарные и мобильные контрольные устройства).

Как отметили во ФСИН, наиболее часто суды избирают запреты покидать место жительства в определенные часы, общаться с определенными лицами. Реже суд назначает запрет находиться в определенных местах, пользоваться почтой или интернетом или управлять автомобилем (если преступление связано с ДТП - прим. ТАСС). Законопроект был принят 18 апреля 2018 года и начал действовать с 29 апреля.

Применение домашнего ареста в минувшем году осталось примерно на том же уровне - за 11 месяцев прошлого года он был применен в отношении 21 тыс. человек - столько же, сколько и за весь 2017 год.

Запрет определенных действий стал восьмой мерой пресечения для подозреваемых и обвиняемых - наряду с заключением под стражу, домашним арестом, залогом, подпиской о невыезде, личным поручительством, наблюдением командования воинской части (для военнослужащих) и присмотром за несовершеннолетним обвиняемым.

Под стражей в России одномоментно находятся более 100 тысяч человек.