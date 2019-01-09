В туркменских госучреждениях сменили портреты президента

11:32 Источник: Эхо Москвы

В госучреждениях Туркмении сменили портреты президента страны. Как передает радио «Свобода», теперь Гурбангулы Бердымухамедов изображен не с чёрными волосами, а с сединой. Прежние портреты продаются со скидкой. Портрет седого президента теперь стоит в Туркмении 5 манатов, с чёрными волосами – 4. Эхо Москвы