Сенат США не смог принять закон о санкциях против Сирии
12:00 09.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Американский сенат не смог принять закон о санкциях против Сирии и тех, кто с ней сотрудничает в военной сфере. Как сообщает Bloomberg, сенаторы-демократы сорвали голосование. Они заявили, что не будут поддерживать законопроекты Белого дома, которые не направлены на прекращение «шатдауна» – частичной остановки работы правительства.
«Шатдаун» связан с разногласиями республиканцев и демократов по бюджету на следующий год. Главная причина – строительство стены на границе с Мексикой. Эхо Москвы
Новости
- 13:05 09.01.2019
- РФ не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре - Песков
- 13:00 09.01.2019
- В Винницкой области священник УПЦ МП отказался переходить в ПЦУ и сжег церковь
- 12:43 09.01.2019
- Индия присматривается к афганским инициативам Узбекистана
- 12:32 09.01.2019
- Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников
- 12:20 09.01.2019
- Полиция Сургута разыскивает женщину, дважды осквернившую статую буддийской богини
- 12:05 09.01.2019
- Посольство Ирландии в РФ запросило консульский доступ к Полу Уилану
- 11:32 09.01.2019
- В туркменских госучреждениях сменили портреты президента
- 11:20 09.01.2019
- Новую меру пресечения в России применили уже к 700 подследственным
- 11:05 09.01.2019
- Россия сохранила место в Индексе паспортов мира
- 11:00 09.01.2019
- Трамп не стал вводить в США режим чрезвычайного положения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать