Посольство Ирландии в РФ запросило консульский доступ к Полу Уилану

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

"Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии", - сообщили ТАСС в среду в ирландской дипмиссии.