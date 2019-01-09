Посольство Ирландии в РФ запросило консульский доступ к Полу Уилану
12:05 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.
"Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии", - сообщили ТАСС в среду в ирландской дипмиссии.
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