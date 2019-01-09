Пять девушек из России и Украины вызволили из рабства в Испании
13:20 09.01.2019 Источник: REGNUM
Пять девушек из России и с Украины освободили из сексуального рабства сотрудники Национальной полиции Испании. Телеканал «Звезда» сообщает, что девушек принуждали к проституции в ночном клубе Гранады.
Отмечается, что в развлекательном заведении провели обыск. Изъято огнестрельное оружие, деньги и марихуана. По подозрению в принуждении к проституции задержаны четыре человека, трое из них помещены под арест. Гражданство задержанных не раскрывается.
Девушки попадали в рабство, откликаясь на объявления в интернете. Злоумышленники предлагали им работать администраторами в отелях или аниматорами в клубах, однако по приезде девушек заставляли оказывать секс-услуги. ИА REGNUM
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