Пять девушек из России и Украины вызволили из рабства в Испании

13:20 Источник: REGNUM

Пять девушек из России и с Украины освободили из сексуального рабства сотрудники Национальной полиции Испании. Телеканал «Звезда» сообщает, что девушек принуждали к проституции в ночном клубе Гранады.

Отмечается, что в развлекательном заведении провели обыск. Изъято огнестрельное оружие, деньги и марихуана. По подозрению в принуждении к проституции задержаны четыре человека, трое из них помещены под арест. Гражданство задержанных не раскрывается.

Девушки попадали в рабство, откликаясь на объявления в интернете. Злоумышленники предлагали им работать администраторами в отелях или аниматорами в клубах, однако по приезде девушек заставляли оказывать секс-услуги. ИА REGNUM