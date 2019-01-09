Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в течение года. По словам Максима Топилина, на эти цели регионам из федерального бюджета направят дополнительные 100 миллионов рублей.

Чиновник отметил, что с 1 октября зарплаты будут проиндексированы на 4,3%. Это коснётся не только врачей, учителей, социальных и научных работников, но и тех категорий бюджетников, о которых не шла речь в майских указах Владимира Путина.

Глава Минтруда добавил, что в текущем году ожидается более медленный рост реальных зарплат граждан. «По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4%. Но я полагаю, что рост будет несколько больше», — цитирует Топилина «РГ». Говорит Москва