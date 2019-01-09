Полиция Сургута разыскивает женщину, дважды осквернившую статую буддийской богини
12:20 09.01.2019
Полиция Сургута начала проверку по факту осквернения буддийской святыни. Об этом «URA.RU» сообщили в УМВД по ХМАО.
Накануне статуя буддийской богини Зеленой Тары подверглась уже второй за новогодние праздники атаке со стороны вандалов. Камера наблюдения зафиксировала, как неизвестная женщина подходит к статуе, разбивает защитное стекло, плюет в изображение богини и покидает место происшествия.
«Я решил обратиться в правоохранительные органы, поскольку считаю, что своими действиями эта женщина оскорбляет чувства верующих», — рассказал председатель сургутского отделения буддисткой общины Сукхавати Альберт Леонов.
Первый раз сургутянка осквернила статую перед самым Новым годом. Она разбила защитный короб, где установлена святыня, справила рядом нужду и в завершении всего оставила записку. В послании было требование о демонтаже культовой композиции, поскольку Россия является православной страной.
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