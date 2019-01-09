РФ не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана.

"В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре, - сказал представитель Кремля. - В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это на регулярной основе осуществляется".