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В Винницкой области священник УПЦ МП отказался переходить в ПЦУ и сжег церковь

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13:00 09.01.2019

Священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался мириться с тем, что его выгоняют из храма. Инициатором разрыва аренды территории храма стало МВД Украины, так как храм находится на территории училища Министерства внутренних дел Украины, сообщает "Криминальная Украина".

Как сообщается, на протяжении 15 лет данный храм возводился общими усилиями храма и настоятеля, отца Виктора (Парадюка). После того, как отец Виктор отказался переходить в ПЦУ (Православную церковь Украины), со священнослужителем разорвали договор аренды и, по сути, выгнали из храма, в котором он служил более пятнадцати лет. Результатом стал сброшенный колокол и сожженное здание храма. «Вінницькі новини»

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