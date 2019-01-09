Понимание с ВАДА достигнуто, разногласия носили технический характер - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по вопросу о передаче данных проверок допинг-проб россиян. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, до сих пор нерешенными оставались лишь некоторые технические аспекты этой проблемы.

"Как таковые данные были готовы к передаче [ВАДА] и в прошлый раз, - отметил он. - Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики". "По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.

Эксперты ВАДА начинают в среду визит в Москву, во время которого они предпримут еще одну попытку получить копию базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год из антидопинговой лаборатории. От успеха этой миссии будет зависеть судьба всего российского спорта, которому грозят серьезные санкции в связи с возможным лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия международному кодексу. Делегацию ВАДА возглавит испанский ученый Хосе Антонио Паскуаль, который уже приезжал в Москву с коллегами 17 декабря. Тогда он не смог добиться цели своего визита: его группа была лишена возможности воспользоваться привезенным оборудованием для извлечения базы данных, поскольку оно не прошло сертификацию в России.

Основная сложность в этом деле заключается в том, что свои действия ВАДА необходимо было согласовывать со Следственным комитетом России: московская лаборатория и ее содержимое до сих пор опечатаны в связи с федеральным расследованием, которое продолжается уже около трех лет. Непонятно только, почему все технические вопросы не были решены в изначально установленные ВАДА сроки, ведь на это было более трех месяцев - соответствие кодексу РУСАДА было возвращено 20 сентября. Более того, подготовительный визит в Москву делегация ВАДА совершила еще в ноябре.

В итоге российская сторона просрочила срок выполнения условия восстановления РУСАДА - до 31 декабря ВАДА так и не получило доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов из московской лаборатории.



